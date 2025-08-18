Ричмонд
Украинская делегация на встречу в Белом доме оделась в свободном стиле

Украинская делегация прибыла на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белый дом в свободном стиле одежды. Об этом сообщает агентство «Укринформ», опубликовавшее соответствующее видео.

Зеленский и его делегация отказались соблюдать дресс-код.

Украинская делегация прибыла на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белый дом в свободном стиле одежды. Об этом сообщает агентство «Укринформ», опубликовавшее соответствующее видео.

В делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совбеза Рустем Умеров, замглавы МИД Сергей Кислица, посол в США Оксана Маркарова и заместитель Ермака Павел Палиса. Несмотря на официальный формат, Умеров был в темной рубашке вместо пиджака, а Палиса выбрал военный камуфляж.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп встречается с Зеленским: онлайн-трансляция.

Ранее The Wall Street Journal писала, что представители Белого дома просили Владимира Зеленского надеть костюм и галстук на встречу с Трампом. В феврале Зеленский уже появлялся на переговорах с американским лидером в черном свитере и брюках. На вопрос журналистов о выборе одежды он ответил, что вернется к деловому стилю после завершения конфликта.

