Украинская делегация на встречу в Белом доме оделась в свободном стиле

Ранее The Wall Street Journal писала, что представители Белого дома просили Владимира Зеленского надеть костюм и галстук на встречу с Трампом. В феврале Зеленский уже появлялся на переговорах с американским лидером в черном свитере и брюках. На вопрос журналистов о выборе одежды он ответил, что вернется к деловому стилю после завершения конфликта.