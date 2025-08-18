Подростки жестоко избили россиянку за сделанное замечание

Пострадавшая получила перелом плечевой кости, ушибы и ссадины, из-за чего вынуждена была оформить больничный. Девушка уже обратилась в полицию и Следственный комитет — сейчас ведётся поиск нападавших. Местные жители сообщают, что эта же компания ранее устраивала драки с прохожими, реагируя даже на косые взгляды.