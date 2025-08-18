Подростки жестоко избили россиянку за сделанное замечание

Поздним вечером на Богатырском проспекте Санкт-Петербурга произошло нападение на девушку, сообщает телеграм-канал 112. Петербурженка, возвращавшаяся домой, сделала замечание компании подростков, которые громко ругались матом. Вместо извинений группа агрессивно настроенных молодых людей набросилась на неё, нанеся множественные удары.
Пострадавшая получила перелом плечевой кости, ушибы и ссадины, из-за чего вынуждена была оформить больничный. Девушка уже обратилась в полицию и Следственный комитет — сейчас ведётся поиск нападавших. Местные жители сообщают, что эта же компания ранее устраивала драки с прохожими, реагируя даже на косые взгляды.
Ситуация вызывает возмущение среди горожан, требующих усилить контроль за подобными инцидентами. Вопрос безопасности на улицах остаётся актуальным, особенно в вечернее время.