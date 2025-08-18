Bild: Трамп примет Зеленского и лидеров ЕС в банкетном зале

«После разговора с Зеленским в Овальном кабинете Трамп встретит канцлера Германии Фридриха Мерца и других европейских лидеров в Парадной столовой, которая способна вместить до 140 гостей», — пишет Bild. По данным издания, Овальный кабинет оказался слишком тесным для саммита по Украине с участием нескольких глав государств.