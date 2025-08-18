Ричмонд
Bild: Трамп примет Зеленского и лидеров ЕС в банкетном зале

Глава США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским в Парадной столовой Белого дома, а не в Овальном кабинете. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники.

Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами пройдет в Парадной столовой (архивное фото).

«После разговора с Зеленским в Овальном кабинете Трамп встретит канцлера Германии Фридриха Мерца и других европейских лидеров в Парадной столовой, которая способна вместить до 140 гостей», — пишет Bild. По данным издания, Овальный кабинет оказался слишком тесным для саммита по Украине с участием нескольких глав государств.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп встречается с Зеленским: онлайн-трансляция.

Во встрече также примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. После официальной части запланирована совместная фотография в Кросс-холле и переговоры в Восточном зале. Некоторые европейские лидеры уже прибыли в Белый дом. URA.RU ведет прямую трансляцию переговоров.

