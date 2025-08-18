Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский передал Трампу письмо от своей жены

Президент Украины в начале встречи с главой США Дональдом Трампом передал ему письмо от своей жены. Он также поблагодарил супругу американского лидера, которая направила письмо президенту России Владимиру Путину.

Зеленский поблагодарил Трампа за содействие в урегулировании конфликта на Украине.

Президент Украины в начале встречи с главой США Дональдом Трампом передал ему письмо от своей жены. Он также поблагодарил супругу американского лидера, которая направила письмо президенту России Владимиру Путину.

«Спасибо вашей жене, которая отправила Путину письмо о судьбе наших детей, моя жена также составила письмо», — заявил Зеленский в беседе с Трампом. URA.RU ведет прямую трансляцию с переговоров. Президент Украины также поблагодарил усилия США, которые пытаются остановить смерть мирных жителей.

Сегодня в 20:15 по мск началась встреча Зеленского и Трампа. Американский лидер встретил своего коллегу на крыльце Белого дома. Переговоры начнутся с личной беседы двух лидеров, позже к ним присоединятся европейские представители. Основное внимание будет уделено украинскому конфликту.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, выразил надежду, что в ходе контактов удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше