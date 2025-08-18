Зеленский передал Трампу письмо от своей жены

Зеленский поблагодарил Трампа за содействие в урегулировании конфликта на Украине.
Президент Украины в начале встречи с главой США Дональдом Трампом передал ему письмо от своей жены. Он также поблагодарил супругу американского лидера, которая направила письмо президенту России Владимиру Путину.
«Спасибо вашей жене, которая отправила Путину письмо о судьбе наших детей, моя жена также составила письмо», — заявил Зеленский в беседе с Трампом. URA.RU ведет прямую трансляцию с переговоров. Президент Украины также поблагодарил усилия США, которые пытаются остановить смерть мирных жителей.
Сегодня в 20:15 по мск началась встреча Зеленского и Трампа. Американский лидер встретил своего коллегу на крыльце Белого дома. Переговоры начнутся с личной беседы двух лидеров, позже к ним присоединятся европейские представители. Основное внимание будет уделено украинскому конфликту.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, выразил надежду, что в ходе контактов удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.