Трамп высказал надежду на прекращение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может спрогнозировать сроки окончания военного конфликта на Украине, однако уверен, что он завершится. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трамп заявил, что конфликт на Украине самый сложный из всех, с которыми ему приходилось сталкиваться.

«Я не могу сказать, когда закончится эта война, но она обязательно закончится. Все этого хотят, и этот господин [Зеленский], и Путин, все устали от нее», — заявил Трамп во время встречи, отвечая на вопрос журналистов, может ли он объяснить первопричину конфликта. URA.RU ведет прямую трансляцию.

Он также отметил, что весь мир уже устал от конфликта на Украине. В том числе, его закончить хочет, как Зеленский, так и президент России Владимир Путин. Трамп выразил надежду на то, что США удастся урегулировать украинский кризис. Помимо этого, американский лидер напомнил, что в свое время он завершил шесть войн, включая противостояние в Иране. По его словам, украинский конфликт самый сложных из всех, так как он имеет множество первопричин.

В 20:15 по московскому времени началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американский политик встретил украинского лидера у входа в Белый дом. Переговоры начались с личной беседы, после чего к ним присоединятся европейские представители. Основной темой обсуждения станет украинский конфликт.

