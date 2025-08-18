Трамп высказал надежду на прекращение конфликта на Украине

Он также отметил, что весь мир уже устал от конфликта на Украине. В том числе, его закончить хочет, как Зеленский, так и президент России Владимир Путин. Трамп выразил надежду на то, что США удастся урегулировать украинский кризис. Помимо этого, американский лидер напомнил, что в свое время он завершил шесть войн, включая противостояние в Иране. По его словам, украинский конфликт самый сложных из всех, так как он имеет множество первопричин.