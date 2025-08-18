Трамп назвал встречу с Путиным на Аляске хорошей

Трамп остался доволен встречей с Путиным.
Встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске была хорошей. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«У нас состоялась хорошая встреча с президентом России. Есть вероятность, что из нее что-то получится», — сказал Трамп. URA.RU ведет трансляцию из Белого дома, где встречаются Трамп и Зеленский.
Саммит России и США прошел 15 августа в Анкоридже. Основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта.
