Трамп поставил Зеленскому ультиматум на встрече в Белом доме

Дональд Трамп пригрозил Украине отказом от поддержки.
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа заявил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов может быть прекращена в ближайшее время. Это случится, если не будет достигнуто соглашение.
«Сегодня либо будет сделка, либо поддержка Украине прекращается», — подчеркнул Трамп. Так он прокомментировал текущие переговоры по урегулированию ситуации на Украине.
В 20:15 по московскому времени начались переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.