Трамп поставил Зеленскому ультиматум на встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа заявил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов может быть прекращена в ближайшее время. Это случится, если не будет достигнуто соглашение.

«Сегодня либо будет сделка, либо поддержка Украине прекращается», — подчеркнул Трамп. Так он прокомментировал текущие переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

В 20:15 по московскому времени начались переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

