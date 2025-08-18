Трамп: в прекращении огня нет нужды

Трамп заявил, что лучше всего завершить конфликт, чем прекратить огонь.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым прекращать огонь на Украине, если есть возможность полностью завершить конфликт. Об этом он сообщил на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Нет нужды в прекращении огня, если есть возможность завершить войну», — сказал Трамп на встрече. URA.RU ведет прямую трансляцию. Он отметил, что если остановить огонь, то, возможно, одна из сторон воспользуется этим временем для восстановления сил. По его словам, лучше просто завершить конфликт в данном случае.
Трамп добавил, что мирное соглашение можно обсуждать даже во время активных боевых действий. Политик подчеркнул: главное — добиться окончательного мира, а не временного перемирия.
Президент США также напомнил, что урегулирование конфликта на Украине должно быть долгосрочным, а не временным. «Мы не говорим о мире в течение двух лет, после которого мы снова окажемся в этом бардаке. Мы намерены убедиться, что все будет хорошо», — отметил. американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что не может предсказать сроки окончания военного конфликта на Украине, но уверен, что он завершится. На встрече он отметил, что весь мир устал от конфликта и выразил надежду на его урегулирование.
В 20:15 по московскому времени началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американский политик встретил украинского лидера у входа в Белый дом. Переговоры начались с личной беседы, к которой позже присоединятся представители Европы. Главной темой обсуждения станет ситуация на Украине.