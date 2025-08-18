Трамп кардинально по-другому встретил лидеров ЕС, не как Путина

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением о недопустимости появления воинских контингентов НАТО на территории Украины. Она подчеркнула, что Москва расценивает подобные сценарии как недопустимые и опасные. «Любые сценарии с появлением на Украине воинского контингента стран НАТО неприемлемы и чреваты неконтролируемой эскалацией конфликта», — заявила Захарова.