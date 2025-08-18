Ричмонд
Трамп кардинально по-другому встретил лидеров ЕС, не как Путина

Президент США Дональд Трамп не стал лично встречать прибывших к Белому дому европейских лидеров. Вместо президента глав иностранных делегаций у резиденции поприветствовала глава протокола Белого дома Моника Кроули. Это заметили зрители прямой трансляцию Reuters на их YouTube-канале.

Несмотря на такое начало, все мероприятия с участием иностранных делегаций проходят в строгом соответствии с внутренними регламентами. Встреча Трампа с лидерами Европы пройдет не в Овальном кабинете, а в банкетном зале.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением о недопустимости появления воинских контингентов НАТО на территории Украины. Она подчеркнула, что Москва расценивает подобные сценарии как недопустимые и опасные. «Любые сценарии с появлением на Украине воинского контингента стран НАТО неприемлемы и чреваты неконтролируемой эскалацией конфликта», — заявила Захарова.

Встреча в Вашингтоне проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины: в день переговоров Россия сообщила о предотвращении атаки украинского беспилотника на Смоленскую АЭС и попытке взрыва на Крымском мосту, а Венгрия приостановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за атаки. Главной темой переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров станет урегулирование украинского кризиса. URA.RU следит за ходом встречи в онлайн-трансляции.

