«Коалиция желающих» выступает за отправку миротворцев на Украину.
Инициатива по отправке миротворческого контингента государств Европы на Украину после завершения конфликта, предложенная «коалицией желающих», не способствует мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.
Кроме того, страны, входящие коалицию, намерены содействовать реализации гарантий безопасности для Украины, о которых ранее объявили власти США. Также стало известно, что европейские союзники Киева не собираются прекращать поставки вооружений в ряды ВСУ. Что такое «коалиция желающих», какие страны в нее входят и чем занимается организация в рамках украинского кризиса — в материале URA.RU.
Что такое «коалиция желающих».
«Коалиция желающих» представляет собой группу из порядка 30 государств, большинство из которых находятся в Европе. Эти страны выразили готовность рассмотреть участие в потенциальной миротворческой операции на территории Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией. Ключевыми координаторами объединения выступают Франция и Великобритания. О формировании коалиции было объявлено британским премьер-министром Киром Стармером в начале марта 2025 года.
Откуда пошло это понятие.
Впервые о подобных неофициальных альянсах стало известно в 1990—1991 годах во время войны в Персидском заливеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В международной практике термин «коалиция желающих» обозначает временные неформальные объединения государств, которые совместно действуют для реализации определенной, преимущественно военной, задачи. Такие альянсы формируются вне рамок международных организаций, прежде всего ООН, обычно в условиях кризиса с целью ускорения процесса принятия решений.
Считается, что данное выражение стало применяться в период войны в Персидском заливе в 1990—1991 годах. Позднее, в 1999—2000 годах, этот термин использовали применительно к операции международных сил под руководством Австралии в Восточном Тиморе. В начале 2000-х годов выражение получило широкое распространение в контексте переговоров по формированию американской коалиции перед вторжением в Ирак. С марта 2025 года оно также используется по отношению к государствам, рассматривающим возможность направления миротворческих сил на Украину.
Встречи «коалиции желающих».
Весной 2025 года было проведено сразу несколько заседаний «коалиции желающих’Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Первое заседание объединения состоялось 2 марта 2025 года в Лондоне. В мероприятии приняли участие руководители Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Швеции, Чехии и Финляндии, а также представители от Великобритании и Франции. Кроме того, на встрече присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, экс-генсек ООН Антониу Кошта и бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
В Париже 11 марта прошла встреча представителей военных ведомств стран коалиции, в которой приняли участие большинство государств-членов НАТО, за исключением США, Хорватии и Черногории. По инициативе Кира Стармера 15 марта состоялся виртуальный саммит с участием лидеров и глав правительств 25-ти государств. В Лондоне 20 марта вновь собрались представители министерств обороны примерно 20-ти стран коалиции, чтобы обсудить вопросы планирования миротворческих миссий.
Очередной саммит прошел 27 марта в Париже. В мероприятии приняли участие лидеры Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Кипра, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. Австралию и Канаду на встрече представляли их послы во Франции. Кроме того, в работе саммита участвовали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, а также Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Марк Рютте. Всего на саммите присутствовали делегации из 33 государств и международных организаций.
Следующее крупное мероприятие прошло в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 апреля. Там встретились министры обороны 30 стран-участниц коалиции по инициативе Великобритании и Франции.
После недавно прошедшего российско-американского саммита на Аляске, где 15 августа встретились президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп, в «коалиция желающих» заявили о том, что в ближайшее время вновь организуют встречу. В частности, об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.
Сколько миротворцев могут отправить на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский в январе этого года назвал необходимым числом миротворческих сил для обеспечения контроля над линией разграничения 200 тысяч человек. Однако уже в следующем месяце он пересмотрел свою оценку, уменьшив требуемое количество до 100 тысяч. Также 20 февраля появились первые оценки возможного размера европейского контингента от «коалиции желающих»: Кир Стармер обсуждал на встрече в Белом доме с Трампом возможную отправку до 30 тысяч военнослужащих.
Тем не менее, в середине марта The Times сообщило о планах ограничиться отправкой лишь 10 тысяч солдат. Ожидается, что основу данного контингента составят бойцы из Британии и Франции. Первоначально Лондон был готов разместить свои войска в Киеве на неограниченный срок, однако позднее газета The Telegraph сообщила, что рассматривается вариант развертывания военных сил сроком на пять лет. В конце апреля об отправке роты солдат заявили и в Эстонии.
Как в РФ и мире отнеслись к деятельности коалиции.
Для России неприемлемо присутствие иностранного военного контингента из стран-участниц НАТО на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, отметив, что эта позиция была донесена до американской стороны во время мирных переговоров в Эр-Рияде. При этом неважно, под каким флагом будут действовать миротворцы — будь то флаги Евросоюза или национальные — такие действия в любом случае будут являться прямым, официальным и нескрываемым участием стран блока в конфликте с РФ. По словам Лаврова, размещение такого рода войск будет способствовать поддержке нацистского режима.
Премьер-министры Венгрии и Словакии были несогласны с инициативой по направлению миротворцев. Руководство Польши, Греции и Италии также заявило, что не рассматривает возможность отправки своих военных в зону конфликта. Пентагон, в свою очередь, подтвердил отсутствие планов по размещению американских бойцов на украинской территории.
Чем в последнее время занимается «коалиции желающих».
Готовность к миротворческому присутствию в Киеве.
Коалиция намерена поддержать предоставление Украине гарантий безопасности, ранее озвученных в Вашингтоне. Лидеры объединения вновь подтвердили свою готовность в кратчайшие сроки развернуть армейский контингент после завершения активных боевых действий на фронте текущего конфликта. Кроме того, они намерены взять на себя контроль и обеспечение безопасности воздушного и морского пространств Украины, а также содействовать восстановлению ее армии.
Ввод миротворцев на украинскую территорию.
Предложение представителей «коалиции желающих» о вводе миротворческих сил из государств Евросоюза в Киев после урегулирования кризиса не способствует достижению устойчивого мира. Такие действия рассматриваются как неудачный подход в дострижении мира, заявил глава канцелярии президента Польши.
«Коалиция желающих» может сдать Зеленского в будущем.
В ближайшей перспективе объединение неизбежно откажется от поддержки Владимира Зеленского, который утратил влияние из-за своей нелегитимности. С таким мнением выступил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Он считает, что государства ЕС, поддерживающие текущий конфликт, будут предпринимать все возможные усилия для срыва процесса урегулирования и обсуждения территориального вопроса, инициированного американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, для них принципиально важно продолжить боевые действия, поскольку это позволяет извлекать прибыль.
«“Коалиции желающих войны” наплевать на украинцев и их мнение, они будут отстаивать свои низменные интересы, для чего опять будут использовать Зеленского. Сдадут ли европейские хозяева наркофюрера, записав украинский конфликт в убытки, или будут бороться за его рентабельность? В Европе нет единого мнения по этому поводу. Так что Зеленского обязательно сдадут, если не в ближайшее время, то в обозримом будущем», — сказал Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».