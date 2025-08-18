«Коалиция желающих» разрушается из-за недовольства участников: что это за объединение, его связи с Украиной

Для России неприемлемо присутствие иностранного военного контингента из стран-участниц НАТО на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, отметив, что эта позиция была донесена до американской стороны во время мирных переговоров в Эр-Рияде. При этом неважно, под каким флагом будут действовать миротворцы — будь то флаги Евросоюза или национальные — такие действия в любом случае будут являться прямым, официальным и нескрываемым участием стран блока в конфликте с РФ. По словам Лаврова, размещение такого рода войск будет способствовать поддержке нацистского режима.