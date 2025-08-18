Зеленский попросил у Трампа комплексы Patriot

В 20:15 по московскому времени в Вашингтоне начались переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Это первая их личная встреча после инцидента в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Позднее к ним присоединятся лидеры Франции, Италии, Финляндии, Германии, а также представители НАТО и Еврокомиссии. Основное внимание будет уделено вопросам урегулирования конфликта на Украине, территориальным компромиссам, проведению выборов и предоставлению Киеву гарантий безопасности.