Трамп пообещал позвонить Путину сразу же после встречи с Зеленским

Трамп обещал перезвонить Путину.
Президент США Дональд Трамп пообещал позвонить российскому коллеге Владимиру Путину сразу же после встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. «Путин ждет моего звонка», — сказал Трамп в ходе встречи, которая проходит 18 августа в Белом доме.
