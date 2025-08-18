Сыну кронпринцессы Норвегии предъявили обвинения в 4-х изнасилованиях

Прокуратура Осло предъявила старшему сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариусу Боргу Хёйби обвинения по 32-м пунктам, куда входят четыре изнасилования. Об этом сообщили в норвежской телерадиокомпании NRK со ссылкой на прокурора Стурлу Хенриксбё.
В августе прошлого года NRK сообщала, что Мариус Борг Хёйби, которого обвиняли в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что совершил эти поступки, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В октябре телеканал TV2 сообщал, что Хёйби предъявили обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими подругами, а также в написании сообщения с угрозами в адрес неназванного мужчины.
В ноябре NRK сообщила, что Хёйби задержали по подозрению в изнасиловании.
«Прокуратура Осло… предъявила Хёйби обвинения по 32-м пунктам. Речь идет о четырех изнасилованиях, жестоком обращении в близких отношениях в адрес бывшего партнера и нескольких актах насилия по отношению к другому бывшему партнеру», — отмечается в сообщении.
