Трамп обещает решение по размещению войск в Украине до конца дня

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Лидер США сообщил, что к концу дня скажет точно, будут ли размещены американские войска на территории Украины.

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Лидер США сообщил, что к концу дня скажет точно, будут ли размещены американские войска на территории Украины.

Позже к обсуждению присоединятся лидеры европейских государств, представители НАТО и Европейской комиссии. Обсуждение будет после завершения переговоров между президентами Украины и США. URA.RU ведет прямую трансляцию с переговоров. За ходом событий можно наблюдать в «ВКонтакте» и на Rutube.

