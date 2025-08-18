Подозрительный хромой псевдорежиссер приглашает потенциальных актеров к себе домой

Подозрительный человек, который приглашает «потенциальных актеров» к себе домой на Кубани, заинтересовал полицию. Об этом сообщает телеграм-канал «Краснодар и край».
По данным телеграм-канала, подозрительный человек представляет режиссером, разъезжает на автомобиле в Усть-Лабинском районе и предлагает роли в фильме «Свадьба в Малиновке 2».
Очевидцы описывают его как неадекватнгго мужчину средних лет, хромающего на одну ногу и с бородкой. Свою проверку проводит и полиция, устанавливая личность мужчины и проверяя достоверность распространенной информации.