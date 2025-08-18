Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозрительный хромой псевдорежиссер приглашает потенциальных актеров к себе домой

Подозрительный человек, который приглашает «потенциальных актеров» к себе домой на Кубани, заинтересовал полицию.

Подозрительный человек, который приглашает «потенциальных актеров» к себе домой на Кубани, заинтересовал полицию. Об этом сообщает телеграм-канал «Краснодар и край».

По данным телеграм-канала, подозрительный человек представляет режиссером, разъезжает на автомобиле в Усть-Лабинском районе и предлагает роли в фильме «Свадьба в Малиновке 2».

Очевидцы описывают его как неадекватнгго мужчину средних лет, хромающего на одну ногу и с бородкой. Свою проверку проводит и полиция, устанавливая личность мужчины и проверяя достоверность распространенной информации.