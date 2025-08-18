Ричмонд
Трамп заявил о любви к русским во время встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп 18 августа заявил, что относится с симпатией как к россиянам, так и к украинцам. Об этом он сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Дональд Трамп хорошо относится к жителям России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПрямой эфир встречи Трампа с Зеленским.

«Я люблю как русский народ, так и украинский», — сказал Трамп. Президент Соединенных Штатов заявил, что свяжется по телефону с президентом России Владимиром Путиным непосредственно после переговоров.

