Трамп заявил о любви к русским во время встречи с Зеленским

Дональд Трамп хорошо относится к жителям России.
Президент США Дональд Трамп 18 августа заявил, что относится с симпатией как к россиянам, так и к украинцам. Об этом он сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПрямой эфир встречи Трампа с Зеленским.
«Я люблю как русский народ, так и украинский», — сказал Трамп. Президент Соединенных Штатов заявил, что свяжется по телефону с президентом России Владимиром Путиным непосредственно после переговоров.
