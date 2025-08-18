Солдаты ВСУ калечат себя и бегут с передовой, а Венгрия критикует удары по «Дружбе»: главное об СВО 18 августа

Украинские новобранцы наносят себе увечья в первые дни службы на передовой. А некоторые из них и вовсе сбегают с автобуса, который едет на фронт. По мнению источника в российских силовых структурах, это неудивительно, ведь до украинцев начинает доходить правда о положении дел ВСУ.