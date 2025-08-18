Солдаты ВСУ калечат себя и бегут с передовой, а Венгрия критикует удары по «Дружбе»: главное об СВО 18 августа

МИД Венгрии ответил украинским коллегам, пытавшимся оправдать атаки по российскому нефтепроводу «Дружба».
Украинские новобранцы наносят себе увечья в первые дни службы на передовой. А некоторые из них и вовсе сбегают с автобуса, который едет на фронт. По мнению источника в российских силовых структурах, это неудивительно, ведь до украинцев начинает доходить правда о положении дел ВСУ.
Также стало известно, что подразделения российской армии продолжают операцию по окружению Купянска в Харьковской области, чтобы впоследствии освободить его. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. По его словам, город невозможно взять в ходе лобовой атаки из-за хорошо укрепленных позиций украинских войск.
Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался о недавней атаке дронов ВСУ по важной распределительной станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области России. По словам Сийярто, экспорт российской нефти способствует реализации интересов Венгрии, тогда как удары Украины по нефтепроводам противоречат этим интересам. Главное о спецоперации на Украине к 15 августа — в материале URA.RU.
Новобранцы ранят себя и бегут из рядов ВСУ.
Новобранцы ВСУ сознательно калечат себя, чтобы не идти на передовуюФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Мобилизованные украинские солдаты в первые дни службы на передовой осознанно наносят себе травмы, чтобы избежать участия в боях. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.
«Если мобилизованный попадает на передовую, то в первые месяцы от него толку мало. В первые дни нахождения на позициях они, как правило, получают ранения, зачастую это случаи сознательного членовредительства. Кроме того, нередки случаи дружественного огня по своим БПЛА, либо по соседним подразделениям», — сказал источник. Слова собеседника приводит ТАСС.
Также стало известно, 30 новобранцев ВСУ покинули автобус, который направлялся к линии фронта. Из 40 человек, находившихся в транспорте, на передовую доехали только 10 военнослужащих.
«Сеть облетело видео, где мобилизованный военнослужащий ВСУ показывает практически пустой салон автобуса, в котором новобранцы ехали на передовые позиции. По его словам, из 40 человек осталось всего 10. Остальные разбежались по пути следования автобуса», — рассказали в российских силовых структурах. Слова источника передает ТАСС. Он считает, что подобные действия мобилизованных неудивительны, поскольку украинцы постепенно осознают реальное состояние вооруженных сил страны и факт начала переговоров.
ВС РФ окружают Купянск.
Подразделения ВС РФ начали операцию по окружению Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев. Согласно предоставленной им информации, в последние недели российские войска постепенно продвигаются в направлении Купянска, последовательно преодолевая укрепленные линии обороны украинских сил. В настоящее время российская сторона контролирует ключевые маршруты снабжения и ротации противника на данном участке фронта.
Компании из Словакии поставляют оружие Украине.
Словацкие оборонные компании продолжают экспортировать военную продукцию, которая впоследствии попадает на территорию Украины. Как отметил госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер, значительная часть вооружений, выпускаемых в стране, официально реализуется не напрямую Украине, а западным государствам-партнерам. Именно эти страны принимают решения относительно дальнейшего распределения и возможных поставок данной техники, в том числе и на Украину. В числе экспортируемой продукции присутствуют 155-мм артиллерийские боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, а также средства радиоэлектронной борьбы и коммуникационного обеспечения.
В США рассказали о возможном вводе военных на Украину.
Соединенные Штаты не рассматривают возможность размещения своих военных на украинской территории в рамках соглашений о гарантиях безопасности, которые в настоящее время обсуждаются с Киевом. Об этом рассказал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. По его словам, окончательное решение будет принято главой Белого дома Дональдом Трампом.
МИД Венгрии ответил Украине на удары по «Дружбе».
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава МИД Украины Андрей Сибига не принимает во внимание интересы Будапешта в вопросе поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Ранее венгерский МИД сообщал, что поставки нефти в Венгрию остановлены из-за поврежденного нефтепровода в результате атаки ВСУ 13 августа.
«От внимания коллеги каким-то образом ускользнули факты. Первый факт: Россия десятилетиями поставляет нефть в Венгрию по трубопроводу “Дружба”. Это в интересах Венгрии. Второй факт: Украина атакует этот трубопровод, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских атак. Это противоречит интересам Венгрии. Я министр иностранных дел Венгрии, и для меня интересы Венгрии превыше всего!», — написал Сийярто в соцсетях.
Су-34 атаковал пункт управления дронами ВСУ.
Экипаж многоцелевого сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, входящего в состав Воздушно-космических сил России, осуществил авиационный удар по командному пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Атака была проведена по заранее определенным координатам с применением авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции. После получения подтверждения от разведывательных служб об уничтожении намеченной цели, экипаж успешно вернулся на аэродром базирования, передает «Пятый канал».