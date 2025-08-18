Журналист, спросивший в Белом доме Зеленского о костюме в феврале, извинился. Видео

В ходе дискуссии Трамп отметил, что Гленн — именно тот человек, который интересовался костюмом в рамках прошлой встречи в Вашингтоне руководителей двух государств. Зеленский в полушутливой манере заявил, что помнит корреспондента. Гленну ничего другого не оставалось, кроме как извиниться.