Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист, спросивший в Белом доме Зеленского о костюме в феврале, извинился. Видео

Американский журналист Брайан Гленн, который в феврале спрашивал президента Украины Владимира Зеленского о костюме, принес свои извинения. Это произошло на саммите в Белом доме с участием лидера США Дональда Трампа, представителей НАТО и ЕС.

Стиль одежды Владимира Зеленского много раз становился предметом обсуждения на международном уровне.

Американский журналист Брайан Гленн, который в феврале спрашивал президента Украины Владимира Зеленского о костюме, принес свои извинения. Это произошло на саммите в Белом доме с участием лидера США Дональда Трампа, представителей НАТО и ЕС.

В ходе дискуссии Трамп отметил, что Гленн — именно тот человек, который интересовался костюмом в рамках прошлой встречи в Вашингтоне руководителей двух государств. Зеленский в полушутливой манере заявил, что помнит корреспондента. Гленну ничего другого не оставалось, кроме как извиниться.

URA.RU рассказывало ранее, что Трамп озвучил главное условие для встречи Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Это — исход текущих переговоров. Подробнее о встрече в Вашингтоне — узнаете из нашей онлайн-трансляции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше