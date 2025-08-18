Трамп не смог молчать из-за костюма Зеленского на встрече в Белом доме

Трамп похвалил Зеленского за костюм.
Президент США Дональда Трампа похвалил главу Украины Владимира Зеленского за костюм. Об этом он заявил во время встречи с лидером Украины в Белом доме.
«Вы прекрасно выглядите в этом костюме. Помню, прошлый раз вас ругали», — подчеркнул президент США.
Сейчас в Белом доме проходит встреча глав США и Украины. Чуть позже ожидаются переговоры с участием лидеров Европы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, посвященную переговорам.
