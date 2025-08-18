Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский не смог избежать насмешек в Белом доме, несмотря на смену имиджа

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом получил комплимент от журналиста по поводу своего костюма. По словам президента США, ранее он сам отметил стильный внешний вид Зеленского.

Журналист похвалил внешний вид Зеленского (архивное фото).

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом получил комплимент от журналиста по поводу своего костюма. По словам президента США, ранее он сам отметил стильный внешний вид Зеленского.

«Это тот же журналист, что атаковал тебя в прошлый раз», — заметил Дональд Трамп после комплимента представителя СМИ украинскому лидеру. Зеленский с юмором отреагировал на реплику Трампа, заметив, что сегодня он выбрал другой костюм, в то время как у его американского коллеги остался прежний образ. «Я поменял костюм, а вы все в том же», — отшутился Зеленский.

Сейчас в Белом доме проходит встреча глав США и Украины. Чуть позже ожидаются переговоры с участием лидеров Европы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, посвященную переговорам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше