Зеленский не смог избежать насмешек в Белом доме, несмотря на смену имиджа

«Это тот же журналист, что атаковал тебя в прошлый раз», — заметил Дональд Трамп после комплимента представителя СМИ украинскому лидеру. Зеленский с юмором отреагировал на реплику Трампа, заметив, что сегодня он выбрал другой костюм, в то время как у его американского коллеги остался прежний образ. «Я поменял костюм, а вы все в том же», — отшутился Зеленский.