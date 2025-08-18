Зеленский не смог избежать насмешек в Белом доме, несмотря на смену имиджа

Журналист похвалил внешний вид Зеленского (архивное фото).
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом получил комплимент от журналиста по поводу своего костюма. По словам президента США, ранее он сам отметил стильный внешний вид Зеленского.
«Это тот же журналист, что атаковал тебя в прошлый раз», — заметил Дональд Трамп после комплимента представителя СМИ украинскому лидеру. Зеленский с юмором отреагировал на реплику Трампа, заметив, что сегодня он выбрал другой костюм, в то время как у его американского коллеги остался прежний образ. «Я поменял костюм, а вы все в том же», — отшутился Зеленский.
Сейчас в Белом доме проходит встреча глав США и Украины. Чуть позже ожидаются переговоры с участием лидеров Европы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, посвященную переговорам.