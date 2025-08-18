На Украине сменят президента, на прихоти страны закрыли глаза в США: первые заявления Трампа и Зеленского

Трамп заявил, что расходы на поставки американского вооружения Украине возьмет на себя НАТО. «Мы продаем технику НАТО, а НАТО — что делает? Я не знаю, какая у вас договоренность. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него», — сказал он, обращаясь к Зеленскому.