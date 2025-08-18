На Украине сменят президента, на прихоти страны закрыли глаза в США: первые заявления Трампа и Зеленского

Трамп на встрече с Зеленским заявил, что невозможно оценить сроки завершения конфликта на Украине.
В Вашингтоне прошел первый этап переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Это первая их очная встреча после крупного скандала в Овальном кабинете в феврале 2025 года. К беседе через несколько часов присоединятся лидеры европейских государств — Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также представители НАТО и Еврокомиссии (ЕК).
Лидеры двух стран к текущему моменту сделали заявления насчет способов урегулирования конфликта на Украине, выборов в стране и предоставлению Киеву гарантий безопасности. Также глава Белого дома рассказал о саммите с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Главные заявления Зеленского и Трампа к этому часу — в материале URA.RU.
О чем сказал Трамп.
Завершение украинского конфликта.
Президент США выразил мнение, что конфликт на Украине может быть завершен, поскольку этого желают все стороны и мировое сообщество. Однако он подчеркнул, что пока невозможно точно спрогнозировать сроки окончания противостояния. «Я не могу сказать, когда закончится эта война, но она обязательно закончится. Все этого хотят, и этот господин [Зеленский], и Путин, все устали от нее», — заявил Трамп.
Ультиматум Зеленскому.
Трамп сообщил Зеленскому, что Соединенные Штаты могут в скором времени прекратить оказывать поддержку Украине, если стороны не придут к соответствующему соглашению. «Сегодня либо будет сделка, либо поддержка Украине прекращается», — подчеркнул Трамп.
Вступление Украины в НАТО.
В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, отметил, что ранее уже звучали заявления о невозможности такого развития событий.
«Мы никогда такое не обсуждали. Обсудим это сегодня, но мы готовы дать очень хорошие гарантии безопасности. И люди ждут этого от нас», — сказал Трамп.
Готовность США к трехсторонней встрече.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой выразил уверенность в стремлении России к мирному разрешению конфликта на Украине. Глава Белого дома также подтвердил готовность к организации трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.
«Мы должны обеспечить прочный мир. Владимир Путин намерен завершить эту войну. Этот джентльмен (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) также стремится к ее окончанию. Весь мир устал от продолжающегося конфликта. За последние полгода мне удалось остановить шесть войн. Я полагал, что урегулирование украинской ситуации окажется самым простым, однако это оказалось не так», — добавил Трамп.
Гарантии безопасности для Киева.
В ходе предстоящей встречи с руководителями европейских государств, которая намечена на сегодняшний день, он намерен обсудить инициативы по достижению урегулирования ситуации на Украине. Президент США отметил, что сегодня ожидается либо заключение соглашения, либо прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона. Отвечая на вопрос о возможном участии европейских военных на территории Украины, Трамп допустил, что соответствующее заявление может быть сделано по итогам переговоров с лидерами стран Евросоюза.
Он заверил, что Украина получит «надежные гарантии безопасности» в рамках мирного соглашения, при этом подчеркнув, что расходы на поставки американского вооружения для Киева лягут на страны НАТО. По словам Трампа, главная задача заключается не в установлении краткосрочного перемирия, как ранее предлагали европейские партнеры совместно с Киевом, а в достижении долгосрочного мира.
Прекращение огня на Украине.
Трамп выразил мнение, что прекращение огня на территории Украины не является обязательной мерой при наличии шансов на полное урегулирование конфликта. По его словам, введение режима прекращения огня может привести к тому, что одна из сторон воспользуется передышкой для наращивания своего потенциала. Глава Белого дома считает, что в данной ситуации предпочтительнее стремиться к окончательному завершению противостояния. Он также отметил, что возможность достижения мирного соглашения сохраняется даже в условиях продолжающихся боевых действий. Американский лидер подчеркнул, что приоритетом должно быть установление прочного мира, а не достижение временного перемирия.
За американское оружие для Украины заплатит НАТО.
Трамп заявил, что расходы на поставки американского вооружения Украине возьмет на себя НАТО. «Мы продаем технику НАТО, а НАТО — что делает? Я не знаю, какая у вас договоренность. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него», — сказал он, обращаясь к Зеленскому.
Про Аляску.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПереговоры «на десятку», трехсторонняя встреча и большие потери Киева: как Трамп оценил саммит с Путиным.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшие на Аляске, прошли конструктивно, и выразил уверенность в наличии перспектив для достижения прогресса по вопросу Украины. По словам Трампа, встреча с Путиным была продуктивной, и существует возможность добиться конкретных результатов.
Глава Белого дома также отметил важность предстоящих переговоров, подчеркнув, что рассчитывает на скорое восстановление мира. При этом Трамп подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования ситуации на Украине и выразил мнение, что для окончательного разрешения конфликта требуется не временное перемирие, а прочный мир.
Звонок Путину.
Трамп заявил, что намерен связаться с российским лидером Владимиром Путиным непосредственно после переговоров с Зеленским. «Путин ожидает моего звонка», — отметил Трамп в ходе встречи в Белом доме.
О чем сказал Зеленский.
Трехсторонняя встреча.
Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Владимир Зеленский выразил надежду Киева на организацию трехсторонних переговоров с целью урегулирования конфликта. «Как сказал президент (Трамп — прим. URA.RU) мы ожидаем трехсторонние встречи», — сказал президент Украины.
О территориальных уступках Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности территориальных уступок. Комментируя ситуацию с вооружением, он отметил, что Киев сталкивается с трудностями при приобретении американского оружия. Зеленский также выразил готовность организовать выборы на Украине, однако подчеркнул, что для этого необходимы соответствующие условия безопасности, под которыми он подразумевает прекращение огня.
Просьба о поставках Patriot на Украину.
Зеленский обратился к Трампу с просьбой о поставках ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что закупка американских вооружений станет частью гарантий безопасности для Украины.
Проблемы с закупкой американского оружия.
Зеленский заявил, что у Киева есть проблемы с закупкой американского оружия. «У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединенных Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование», — сказал президент Украины.
Выборы на Украине.
Зеленский сообщил, что допускает возможность проведения выборов в стране, но не в нынешних условиях. «Разумеется, мы допускаем такую возможность. Безопасность. Также нужно работать в парламенте, поскольку в военное время нельзя проводить выборы. Но нам нужна безопасность, нам нужно перемирие по всему полю боя», — сказал президент Украины.
Зеленский передал главе США письмо от своей жены.
В начале переговоров с президентом США Дональдом Трампом глава Украины вручил ему послание от своей супруги. Кроме того, он выразил признательность первой леди Соединенных Штатов за то, что она направила письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.