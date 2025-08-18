В ряде стран Европы накрылась работа YouTube. График

Сайт информирует, что 87% граждан — столкнулись с проблемами при просмотре видео, восемь процентов — с проблемами при подключении к серверу, а у трех процентах не работает приложение. Помимо этого люди со всего мира сообщают о проблемах с функционированием спутникового интернета Starlink.