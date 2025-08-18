В ряде стран Европы накрылась работа YouTube. График

в Германии почти 19,5 тысяч человек сообщили о проблемах сайта.
В Европейских странах жители все больше жалуются на работу видеохостинга YouTube. Об этом сообщил сайт «Downdetector».
Согласно данным, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран, включая Великобританию, Италию и Францию. Граждане негодуют чаще в Германии. Там едва ли не 19,5 тысяч людей сообщило о проблеме.
87% пользователей столкнулись с проблемами просмотра видео, 8% — с трудностями с подключением к серверу, а у 3% не работает приложениеФото: Downdetector.
Помимо этого люди со всего мира сообщают о проблемах с функционированием спутникового интернета Starlink.