Трамп и Зеленский заперлись в зале Белого дома с картой фронта на Украине. Фото

Карта Украины появилась в Овальном кабинете Белого дома во время закрытой части переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Фотография плана страны начала разлетаться в социальных сетях.

Карту Украины заметили в Белом доме.

Подробности о содержании самой встречи, а также о причинах появления карты в Овальном кабинете, официальные представители Белого дома и украинской делегации пока не раскрывают. Карта могла использоваться для визуализации переговорных позиций сторон.

Сейчас в Белом доме проходит встреча глав США и Украины. Чуть позже ожидаются переговоры с участием лидеров Европы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, посвященную переговорам.

Фото: соцсети.

