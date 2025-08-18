Об аресте футболистов по делу об изнасиловании узнали в ФК «Рубин»

По имеющейся у клуба информации, оба игрока сообщили своим адвокатам, что не признают вину. В «Рубине» отметили, что будут следить за развитием ситуации и оказывать необходимое содействие правоохранительным органам. В настоящее время никаких дополнительных комментариев по существу обвинений клуб не предоставляет, ссылаясь на ход оперативных мероприятий.