Об аресте футболистов по делу об изнасиловании узнали в ФК «Рубин»

Игроки молодежного состава футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев были задержаны правоохранительными органами в Казани по подозрению в совершении изнасилования. Информацию подтвердила пресс-служба клуба 18 августа.

Арестованные футболисты Прохоров и Золотарев проходят по делу об изнасиловании.

«Действительно, футболисты молодежной команды “Рубина” Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев были задержаны на время следствия», — заявили в клубе. Представители команды подчеркнули, что в настоящий момент все обстоятельства инцидента изучают следственные органы.

По имеющейся у клуба информации, оба игрока сообщили своим адвокатам, что не признают вину. В «Рубине» отметили, что будут следить за развитием ситуации и оказывать необходимое содействие правоохранительным органам. В настоящее время никаких дополнительных комментариев по существу обвинений клуб не предоставляет, ссылаясь на ход оперативных мероприятий.