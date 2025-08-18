Google оштрафовали в России на 3,8 миллиона рублей

Американская компания Google получила административный штраф в размере 3,8 миллиона рублей по решению Таганского районного суда Москвы за нарушение ограничения доступа к информации. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщили в пресс-службе инстанции.
— Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, — передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Google уже штрафовали 17 февраля на 3,8 миллиона рублей. Кроме того, столичный суд оштрафовал компанию на восемь миллиардов рублей за уклонение от исполнения административного наказания. От какого именно, в пресс-службе судов не сообщили.