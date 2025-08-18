Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Зеленский закончили переговоры и отправились к европейским лидерам. Видео

Встреча главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершилась в Вашингтоне 18 августа, сообщает ассистент Трампа в социальной сети X. После переговоров оба лидера отправились на встречу с представителями европейских стран.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме завершилась.

Встреча главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершилась в Вашингтоне 18 августа, сообщает ассистент Трампа в социальной сети X. После переговоров оба лидера отправились на встречу с представителями европейских стран.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп и Зеленский заперлись в зале Белого дома с картой фронта на Украине. Фото.

«Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершена», — пишет ассистент Трампа в соцсети X. По данным Sky News, закрытые переговоры прошли в Белом доме без участия прессы. Лидеры европейских государств наблюдали за ходом встречи по установленным в отдельной комнате мониторам.

Подробности встречи двух президентов читайте в прямой трансляции URA.RU. После завершения диалога Трамп и Зеленский направились на отдельную встречу с европейскими коллегами для дальнейшего обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности региона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше