Руководство СК потребовало отчёт о деле с маршрутным автобусом в Подмосковье

Руководству Следственного комитета РФ будет представлен отчет о продвижении в расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с дорожным инцидентом с участием маршрутного автобуса в Подмосковье.
Согласно сообщениям в прессе, в Сергиево-Посадском районе произошло столкновение между рейсовым автобусом и легковым автомобилем. В результате данного происшествия пострадали некоторые пассажиры автобуса.
Следственными органами ГСУ СК России по Московской области было инициировано уголовное дело по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не соответствующих стандартам безопасности), учитывая обстоятельства произошедшего.
Председатель СК России дал указание исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области, Шмырову А. Ю., предоставить информацию о процессе расследования уголовного дела и выявленных деталях.
Контроль за выполнением данного поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.