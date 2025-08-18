Фон дер Ляйен попросила защиты для Украины по аналогии с НАТО

Необходимо сделать аналог пятой статьи НАТО.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Об этом она сообщила во время встречи лидеров Европы, США и Украины.
«Две крупнейшие экономики мира заключили соглашение и теперь мы вместе, чтобы работать над долгосрочным миром для Украины. Важно обеспечить гарантии аналогичные 5 статье НАТО», — заявила фон дер Ляйен.
Подробности встречи двух президентов читайте в прямой трансляции URA.RU. После завершения диалога Трамп и Зеленский направились на отдельную встречу с европейскими коллегами для дальнейшего обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности региона.