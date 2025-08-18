Нижегородская епархия инициирует проверку после скандального видео с учениками духовной семинарии

В связи с появившимся в сети скандальным видео, где запечатлены лица, предположительно, учащиеся Нижегородской духовной семинарии, совершающие действия сексуального характера в стенах храма апостола Тимофея и мученицы Татианы, Нижегородская епархия инициирует внутреннюю проверку. По заявлению пресс-службы, также будет начато уголовное производство по данному факту.
Ранее сегодня в интернете распространилась запись, на которой, по предварительным данным, семинаристы занимаются гомосексуальными* действиями непосредственно в церковном здании. Глава храма воздержался от каких-либо комментариев по поводу случившегося.
*ЛГБТ — признано в РФ экстремистской организацией и запрещено.