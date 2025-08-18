Нижегородская епархия инициирует проверку после скандального видео с учениками духовной семинарии

В связи с появившимся в сети скандальным видео, где запечатлены лица, предположительно, учащиеся Нижегородской духовной семинарии, совершающие действия сексуального характера в стенах храма апостола Тимофея и мученицы Татианы, Нижегородская епархия инициирует внутреннюю проверку. По заявлению пресс-службы, также будет начато уголовное производство по данному факту.