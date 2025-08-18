Трамп назвал новые сроки разрешения украинского конфликта

Срок завершения конфликта на Украине составляет пару недель.
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть окончен в течение ближайших двух недель при условии заключения соглашения между сторонами. Об этом Трамп сообщил 18 августа 2025 года во время встречи с европейскими лидерами.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНачалась встреча Трампа и Зеленского с лидерами Европы в Вашингтоне: онлайн-трансляция.
«Через неделю-две, возможно, мы закончим эту войну. Две стороны желают заключить соглашение», — сказал Дональд Трамп, комментируя возможные перспективы урегулирования ситуации между Россией и Украиной.
В Вашингтоне проходят переговоры Дональда Трампа с лидерами европейских государств — Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также представителями НАТО и Еврокомиссии (ЕК). Перед этим президент США встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.