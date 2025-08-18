Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро Москвы

Интервалы движения на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы были временно увеличены из-за упавшего на пути человека. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По словам представителей ведомства, некоторое время не было движения от станции «Автозаводская» до «Орехово», в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
— Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Пассажир 8 августа также упал на рельсы на одной из станций Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Движение поездов тогда временно ограничили.
24 мая женщина погибла при падении на рельсы на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро.
До этого на Кольцевой линии временно увеличивали интервалы движения поездов по часовой стрелке. Накануне также из-за человека на пути не ходили составы между станциями «Красногвардейская» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии.