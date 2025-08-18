Ричмонд
Зеленского в США высмеяли за слова и внешний вид: главные шутки на встрече с Трампом

Поступки, сказанные слова и внешний вид президента Украины Владимира Зеленского вновь стали объектом шуток в США. В остроумии в этот раз упражнялись журналисты, присутствующие на встречи в Белом доме, и сам глава резиденции Дональд Трамп. Зеленский также отличился Колкостью острот. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

В этот раз Владимир Зеленский предусмотрительно надел строгий костюм.

Шутка про выборы на Украине.

Трамп не удержался и пошутил о возможности отмены президентских выборов в Соединенных Штатах в случае вооруженного конфликта. Так американский лидер отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов на Украине.

«Вы говорите, что во время конфликта выборы невозможны. Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, если мы случайно окажемся в состоянии конфликта с кем-то, выборы больше не будут проводиться», — сказал Трамп, вызвав смех у присутствующих в зале.

Костюм Зеленского оказался в центре внимания.

На пресс-конференции корреспондент сделал комплимент костюму, в который был одет Зеленский. Трамп подчеркнул, что ранее сказал то же самое своему украинскому коллеге.

«Это тот же журналист, что атаковал тебя в прошлый раз (в феврале — прим. URA.RU)», — заметил Трамп. После паузы президент Украины отшутился: «Я поменял костюм, а вы все в том же».

Во что была одета украинская делегация.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНачалась встреча Трампа и Зеленского с лидерами Европы в Вашингтоне: онлайн-трансляция.

Стиль одежды украинский делегации можно было охарактеризовать как свободный. Секретарь СНБО страны Рустем Умеров пришел на встречу с Трампом в темной рубашке вместо пиджака, а заместитель главы офиса президента Павел Палиса выбрал военный камуфляж. Также Зеленского поддерживали замглавы МИД Сергей Кислица и посол в США Оксана Маркарова и ближайший соратник, руководитель офиса Андрей Ермак. На нем был серый классический костюм с галстуком.

