Трамп поставил на место главу ЕК и пообещал позвонить Путину: итоги встречи в Белом доме

Трамп заявил, что перспективы разрешения украинского конфликта определятся в течение «недели-двух». «Через неделю-две, возможно, мы закончим эту войну. Две стороны желают заключить соглашение», — сказал глава США. Дональд Трамп сообщил, что мероприятия, проходящие в Белом доме, сейчас реализуются весьма успешно. Глава США рассчитывает, что переговоры с руководством Евросоюза и президентом Зеленским позволят достичь договоренностей, которые впоследствии приведут к организации трехсторонней встречи с представителями России. В ходе саммита, прошедшего на Аляске, Владимир Путин согласился с тем, что Россия готова принять гарантии безопасности для Украины. Американский лидер отметил, что на переговорах с главами ЕС и Зеленским планируется обсудить вопрос о возможном обмене территориями. Обсуждение будет опираться на существующую линию соприкосновения на фронте. Трамп также подчеркнул, что следующим шагом станет проведение трехсторонних переговоров по украинскому вопросу. Он выразив уверенность в том, что Владимир Путин и Владимир Зеленский способны найти компромисс для мирного урегулирования. Лидер США приструнил фон дер Ляйен после ее слов об украинских детях. «Мы собрались для обсуждения другого вопроса. Для заключения сделки», — заявил Трамп в трансляции в ответ на речь Урсулы фон дер Ляйен о «похищенных детях».Глава Белого дома выразил надежду, что по итогам встречи с лидерами ЕС и президентом Украины удастся достичь соглашений по большинству ключевых вопросов, включая вопросы безопасности. Трамп считает вероятность новой агрессии против Украины преувеличенной. Лидер США не исключил, что вариант отсутствия урегулирования также возможен. По окончанию переговоров Дональд Трамп планирует созвониться с Владимиром Путиным. «Мы обсудили много вопросов с Зеленским. Сегодня я напрямую говорил с Путиным. Мы позвоним ему сразу после этой встречи», — сказал Трамп.