Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США настаивают на признании Украиной российского контроля над Донбассом

Представители США выражают обеспокоенность отсутствием готовности Украины признать российский контроль над всей территорией Донбасса. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.

В США не понимают причин, по которым Киев не признает потерю Донбасса.

Представители США выражают обеспокоенность отсутствием готовности Украины признать российский контроль над всей территорией Донбасса. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.

«Американские чиновники, согласно сообщениям, недовольны тем, что Украина не желает [признать за Россией контроль над всем Донбассом]… Американское правительство видит в “уступке Донбасса” “сильную карту”, которую оно смогло выиграть для Украины», — пишет издание.

В США считают, что Украине необходимо уступить территории. Причиной пойти на такой шаг представители Штатов называют тот факт, что «она все равно их потеряет».

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил 17 августа, что оптимальным исходом для Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта стало бы заключение всестороннего мирного соглашения, а не установление краткосрочного режима прекращения огня. При этом он высоко оценил итоги переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше