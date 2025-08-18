США настаивают на признании Украиной российского контроля над Донбассом

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил 17 августа, что оптимальным исходом для Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта стало бы заключение всестороннего мирного соглашения, а не установление краткосрочного режима прекращения огня. При этом он высоко оценил итоги переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.