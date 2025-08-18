США настаивают на признании Украиной российского контроля над Донбассом

В США не понимают причин, по которым Киев не признает потерю Донбасса.
Представители США выражают обеспокоенность отсутствием готовности Украины признать российский контроль над всей территорией Донбасса. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.
«Американские чиновники, согласно сообщениям, недовольны тем, что Украина не желает [признать за Россией контроль над всем Донбассом]… Американское правительство видит в “уступке Донбасса” “сильную карту”, которую оно смогло выиграть для Украины», — пишет издание.
В США считают, что Украине необходимо уступить территории. Причиной пойти на такой шаг представители Штатов называют тот факт, что «она все равно их потеряет».
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил 17 августа, что оптимальным исходом для Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта стало бы заключение всестороннего мирного соглашения, а не установление краткосрочного режима прекращения огня. При этом он высоко оценил итоги переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.