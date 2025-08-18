Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил Европе и Зеленскому организовать встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп предложил своим коллегам из Европы при поддержке Украины организовать встречу с Россией. Такое заявление глава Белого дома сделал на саммите в Вашингтоне.

Дональд Трамп не горит желанием выступить организатором встречи с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп предложил своим коллегам из Европы при поддержке Украины организовать встречу с Россией. Такое заявление глава Белого дома сделал на саммите в Вашингтоне.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп поставил на место главу ЕК и пообещал позвонить Путину: итоги встречи в Белом доме.

«Я, конечно, готов организовать встречу (с лидером РФ Владимиром Путиным), если хотите. Но я не сильно хочу», — сказал Трамп. Он подразумевал, что если Киев и ЕС заинтересованы в этом, то у них есть все ресурсы, чтобы осуществить задуманное.

В ходе дискуссии выяснилось, что США настаивают на признании Украиной российского контроля над Донбассом. Также были названы новые сроки разрешения украинского конфликта. Подробнее о ходе встречи в Вашингтоне — узнаете из трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше