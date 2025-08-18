Трамп предложил Европе и Зеленскому организовать встречу с Путиным

Дональд Трамп не горит желанием выступить организатором встречи с Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп предложил своим коллегам из Европы при поддержке Украины организовать встречу с Россией. Такое заявление глава Белого дома сделал на саммите в Вашингтоне.
«Я, конечно, готов организовать встречу (с лидером РФ Владимиром Путиным), если хотите. Но я не сильно хочу», — сказал Трамп. Он подразумевал, что если Киев и ЕС заинтересованы в этом, то у них есть все ресурсы, чтобы осуществить задуманное.
В ходе дискуссии выяснилось, что США настаивают на признании Украиной российского контроля над Донбассом. Также были названы новые сроки разрешения украинского конфликта. Подробнее о ходе встречи в Вашингтоне — узнаете из трансляции URA.RU.