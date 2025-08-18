Зеленский на переговорах с Трампом: чего ждут от Украины и как реагируют иноСМИ

Перед переговорами Дональд Трамп дружелюбно похлопал Владимира Зеленского по спине. Это выглядит контрастно на фоне их прошлой встречи в феврале. Тогда американский президент публично отчитал Зеленского в Овальном кабинете. Европейские лидеры присоединятся к обсуждению позже — такая важная встреча в Белом доме стала беспрецедентной за последнее время.