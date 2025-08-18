Житель Белгородской области получил серьезные ранения в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины вечером в понедельник, 18 августа, атаковали Грайворонский район Белгородской области. В результате атаки мирный житель получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая, где украинский дрон ранил мужчину.
«Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
По его данным, врачи больницы оценивают состояние пострадавшего сельчанина как средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.
Ранее в Белгороде опровергли фейк о массированной атаке беспилотников ВСУ.
