Житель Белгородской области получил серьезные ранения в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины вечером в понедельник, 18 августа, атаковали Грайворонский район Белгородской области.

Вооруженные силы Украины вечером в понедельник, 18 августа, атаковали Грайворонский район Белгородской области. В результате атаки мирный житель получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая, где украинский дрон ранил мужчину.

«Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, врачи больницы оценивают состояние пострадавшего сельчанина как средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Ранее в Белгороде опровергли фейк о массированной атаке беспилотников ВСУ.

