Лидеры ЕС провели инструктаж Зеленскому перед встречей с Трампом

Ранее во время встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский передал письмо от своей жены супруге американского президента и поблагодарил США за усилия по прекращению конфликта и защиту мирных жителей. Тогда же Зеленский отметил инициативу первой леди США, которая обращалась к российскому президенту по поводу судьбы украинских детей. Переговоры лидеров проходят на фоне обсуждения гарантий безопасности и территориальных вопросов украинского конфликта. Как прошла встреча — в материале агентства.