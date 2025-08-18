Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 18 августа, сообщил об атаке беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 18 августа, сообщил об атаке беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе.

В результате атаки ранен мирный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями был оперативно доставлен бойцами самообороны в Грайворонскую ЦРБ.

Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях атаки уточняется, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночное время отразили атаку беспилотников, сбив 23 дрона, запущенных со стороны Украины.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше