Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 18 августа, сообщил об атаке беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе.
В результате атаки ранен мирный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями был оперативно доставлен бойцами самообороны в Грайворонскую ЦРБ.
Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях атаки уточняется, написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночное время отразили атаку беспилотников, сбив 23 дрона, запущенных со стороны Украины.