«Шторм Сатаны» вызвал панику на курортах Коста-Гранадина

На побережье Коста-Гранадина в южной части Испании разразился мощный шторм, получивший название «Шторм Сатаны», который заставил туристов срочно покинуть пляжи. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации таблоида, отдыхающие поспешили уйти с пляжей европейского курорта из-за сильных порывов ветра и резкого скачка температуры воздуха до 40 градусов. Ветер вырывал зонтики и шезлонги из песка, унося их в море. На курортах Мотриль и Альмуньекар были зафиксированы два торнадо и водяные смерчи.
Очевидцы описывают ветер как горячий, напоминающий пустынный ветер Сахары. Он опрокидывал предметы и вызывал у людей панические атаки, особенно у детей.
Ранее тысячи тонн агрессивных водорослей заполонили пляжи на морских курортах.