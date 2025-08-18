«Шторм Сатаны» вызвал панику на курортах Коста-Гранадина

По информации таблоида, отдыхающие поспешили уйти с пляжей европейского курорта из-за сильных порывов ветра и резкого скачка температуры воздуха до 40 градусов. Ветер вырывал зонтики и шезлонги из песка, унося их в море. На курортах Мотриль и Альмуньекар были зафиксированы два торнадо и водяные смерчи.