Площадь пожара в Колпино выросла до 400 квадратных метров

В Колпино продолжают ликвидировать возгорание в здании торговой точки, при этом площадь пожара возросла до 400 квадратных метров.

В Колпино продолжают ликвидировать возгорание в здании торговой точки, при этом площадь пожара возросла до 400 квадратных метров. Ранее информировали о возгорании на площади 20 квадратных метров.

Сообщается, что к месту происшествия подали автокран, с высоты которого производится подача воды из рукава для тушения огня. По словам очевидцев, эвакуированных из здания не было. Кроме магазина, в строении находились детские кружки. Юные посетители покидали помещения после окончания занятий в 21:00.

Предварительно, причиной пожара называют неисправность электропроводки.

Сигнал о возгорании по адресу: улица Пролетарская, 19/23 поступил в подразделения МЧС 18 августа в 21:17. В 21:26 пожару присвоили повышенный ранг сложности — «1-БИС».

На месте происшествия задействованы 40 сотрудников экстренных служб, привлечено девять единиц спецтехники. Данных о пострадавших не поступало.

