Площадь пожара в Колпино выросла до 400 квадратных метров

Сообщается, что к месту происшествия подали автокран, с высоты которого производится подача воды из рукава для тушения огня. По словам очевидцев, эвакуированных из здания не было. Кроме магазина, в строении находились детские кружки. Юные посетители покидали помещения после окончания занятий в 21:00.