ТАСС: ВСУ пытаются массово атаковать ДНР при помощи БПЛА

Ситуация в регионе остаётся напряжённой.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины предпринимают попытки масштабных атак на территории Донецкой Народной Республики с использованием беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, отметив, что удары наносятся по различным направлениям сразу.

В Донецке и Макеевке фиксируются взрывы. В небе над городами активно работает система противовоздушной обороны, отражая атаки дронов.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой: жители слышат звуки разрывов, а средства ПВО регулярно перехватывают воздушные цели. Несмотря на это, атаки продолжаются, и обстановка требует повышенного внимания со стороны сил безопасности.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три мирных жителя.

