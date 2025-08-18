ТАСС: ВСУ пытаются массово атаковать ДНР при помощи БПЛА

Вооружённые силы Украины предпринимают попытки масштабных атак на территории Донецкой Народной Республики с использованием беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, отметив, что удары наносятся по различным направлениям сразу.
В Донецке и Макеевке фиксируются взрывы. В небе над городами активно работает система противовоздушной обороны, отражая атаки дронов.
Ситуация в регионе остаётся напряжённой: жители слышат звуки разрывов, а средства ПВО регулярно перехватывают воздушные цели. Несмотря на это, атаки продолжаются, и обстановка требует повышенного внимания со стороны сил безопасности.
Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три мирных жителя.