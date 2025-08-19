Мужчина получил уголовку за попытку оклеветать проституток

50-летний житель Санкт-Петербурга решил провести ночь 7 марта, заказав эскорт-услуги. Однако вечер, обернулся чередой неудач, крупными тратами и проблемами с законом, сообщает Telegram-канал Baza.
Всё началось с того, что мужчина пригласил девушку по имени Ольга за 30 тысяч рублей на 6 часов. Несмотря на её старания, желаемого эффекта достичь не удалось. Тогда мужчина, чтобы скрасить неловкость, купил ей подарки и намекнул, что предпочитает девушек с другой фигурой. Ольга вызвала подругу Веронику, но и совместные усилия не помогли. Виктор согласился на эротическое шоу за 50 тысяч, а затем пригласил ещё одну девушку — Настю. В итоге общая сумма услуг выросла до 190 тысяч рублей, часть которых пришлось брать в кредит.
Утром, осознав, что потратил крупную сумму безрезультатно, он подал заявление в полицию, обвинив девушек в мошенничестве. Однако в ходе проверки выяснилось, что он сам инициировал все платежи. Теперь мужчине грозит уголовное дело за ложный донос.
