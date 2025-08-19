Мужчина получил уголовку за попытку оклеветать проституток

Всё началось с того, что мужчина пригласил девушку по имени Ольга за 30 тысяч рублей на 6 часов. Несмотря на её старания, желаемого эффекта достичь не удалось. Тогда мужчина, чтобы скрасить неловкость, купил ей подарки и намекнул, что предпочитает девушек с другой фигурой. Ольга вызвала подругу Веронику, но и совместные усилия не помогли. Виктор согласился на эротическое шоу за 50 тысяч, а затем пригласил ещё одну девушку — Настю. В итоге общая сумма услуг выросла до 190 тысяч рублей, часть которых пришлось брать в кредит.