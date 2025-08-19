Зеленский в костюме, Трамп в пиджаке как на встрече с Путиным: в США завершилась встреча лидеров. Фоторепортаж

Переговоры между главой США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским прошли в Белом доме Alex Brandon/AP/TASSПеред переговорами Трамп дружелюбно похлопал Зеленского по спине Alex Brandon/AP/TASSПрезидент Украины прибыл на переговоры в костюме черного цвета, подобрав рубашку в тон Alex Brandon/AP/TASSЗеленский учел замечание по поводу внешнего вида, которое ему сделали во время встречи с Трампом в феврале Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSТрамп выбрал для встречи пиджак, в котором был на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSВ социальных сетях разлетелась фотография карты Украины, которую разместили в Овальном кабинете Белого дома URA.RUПрезидент США Дональд Трамп не вышел лично приветствовать прибывших к Белому дому лидеров европейских стран Jacquelyn Martin/AP/TASSПервым на встречу прибыл генсек НАТО Марк Рютте Jacquelyn Martin/AP/TASSНа переговоры приехал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц Jacquelyn Martin/AP/TASSДональд Трамп не узнал президента Финляндии Александра Стубба Jacquelyn Martin/AP/TASSПредседатель Совета министров Италии Джорджа Мелони также прибыла на встречу Jacquelyn Martin/AP/TASSВслед за другими европейскими лидерами приехал премьер-министр Великобритании Кир Стармер Jacquelyn Martin/AP/TASSНа переговорах присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон Jacquelyn Martin/AP/TASSСтороны собрались, чтобы обсудить варианты прекращения украинского конфликта Alex Brandon, кредит: AP/TASSДональд Трамп выразил надежду, что встреча с лидерами ЕС станет отправной точкой для организации трехсторонних переговоров по Украине Alex Brandon, кредит: AP/TASS.