Замглавы новосибирской ГЖИ пострадала от укуса сколопендры в СИЗО

Дарья Дерябина получила отёк Квинке после укуса опасного насекомого в камере старого корпуса СИЗО и была экстренно переведена.
Во время содержания в СИЗО Новосибирска заместителя главы Государственной жилищной инспекции Дарью Дерябину укусила сколопендра, что вызвало отёк Квинке, опасный для жизни. Об этом 19 августа сообщил адвокат чиновницы Евгений Шмаков.
По словам юриста, Дарью поместили в камеру старого корпуса без объяснения причин.
«Это была 39-я камера, соседняя с 40-й, о которой недавно писал в поэме “Моя тюрьма” задержанный глава “Корпорации развития Новосибирской области” Александр Зырянов. Благодаря укусу сколопендры Дерябина провела там меньше недели», — рассказал Шмаков.
Отёк Квинке мог вызвать летальный исход, поэтому женщину срочно перевели в более комфортную камеру, а 6 августа освободили из СИЗО.
После инцидента, 13 августа, Дарью Дерябину отстранили от должности. Она подозревается в превышении полномочий в конфликте между собственниками и управляющей компанией в городе Бердске.