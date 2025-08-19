Ричмонд
Белый Дом не подтверждает информацию о телефонном разговоре Трампа с Путиным

Белый дом не подтвердил сообщения о том, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами ради телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным. Об этом 18 августа сообщила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Информацию о том, что Дональд Трамп прервал диалог с европейскими лидерами для звонка Владимиру Путину, не подтвердилась.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп поставил на место главу ЕК и пообещал позвонить Путину: итоги встречи в Белом доме.

«Через пресс-пул. Белый дом не подтверждает сообщение немецких СМИ о том, что Трамп прервал многостороннюю встречу, чтобы позвонить или принять звонок от Путина», — написала Хайнрих в социальной сети X.

Ранее корреспондент немецкого издания Bild со ссылкой на собственные источники сообщил, что Дональд Трамп якобы покинул встречу с главами стран Евросоюза и президентом Украины Владимиром Зеленским для телефонного разговора с российским лидером. О звонке рассказало и издание Axios со ссылкой на два осведомленных источника. Ранее Трамп отмечал, что планирует позвонить Владимиру Путину после того, как завершит переговоры.

В Белом доме проходят переговоры президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. URA.RU рассказывает о происходящем в Белом доме в онлайн-трансляции.

