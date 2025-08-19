Белый Дом не подтверждает информацию о телефонном разговоре Трампа с Путиным

Ранее корреспондент немецкого издания Bild со ссылкой на собственные источники сообщил, что Дональд Трамп якобы покинул встречу с главами стран Евросоюза и президентом Украины Владимиром Зеленским для телефонного разговора с российским лидером. О звонке рассказало и издание Axios со ссылкой на два осведомленных источника. Ранее Трамп отмечал, что планирует позвонить Владимиру Путину после того, как завершит переговоры.