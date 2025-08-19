Ричмонд
Интервью Зеленского американскому телеканалу внезапно отменили

Интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News, ранее анонсированное американскими СМИ, было отменено. Об этом сообщают на британском ТВ.

Интервью отменили по неизввестным причинам.

По данным источников, интервью должно было выйти в эфир Fox News в 18:00 по местному времени (01:00 мск). Ранее телеканал анонсировал беседу с Зеленским после его переговоров в Белом доме, однако в последний момент запланированный разговор не состоялся. Причины отмены пока не раскрываются.

При этом Fox News официальных заявлений по поводу отмены интервью не делал. На момент публикации материала реклама предстоящего эфира с участием президента Украины продолжала выходить в эфире телеканала.

Сейчас идут переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС, которые стали главной темой мировых СМИ. В ходе встречи обсуждались территориальные уступки со стороны Украины и отсутствие четких гарантий безопасности от США, что вызвало широкий резонанс в западной прессе.

