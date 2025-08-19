Интервью Зеленского американскому телеканалу внезапно отменили

По данным источников, интервью должно было выйти в эфир Fox News в 18:00 по местному времени (01:00 мск). Ранее телеканал анонсировал беседу с Зеленским после его переговоров в Белом доме, однако в последний момент запланированный разговор не состоялся. Причины отмены пока не раскрываются.