Киев намерен заключить рекордные контракты на поставки американского вооружения

Украина планирует приобрести американское вооружение на сумму 100 миллиардов долларов за счет средств, предоставленных европейскими странами. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении издания.

Украина может закупить оружие у США на миллиарды долларов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина воспротивилась предложению Путина о заморозке фронта.

«Согласно документу, с которым ознакомилась Financial Times, Украина пообещает закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов в попытке получить гарантии безопасности США после мирного урегулирования с Россией. Финансироваться [сделка будет] Европой», — приводит цитату издание.

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава США предложил своим коллегам организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

