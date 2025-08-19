План Путина по Украине сработал

При этом, считает Селезнев, политика Евросоюза в отношении Украины и советского пространства в целом Трампом рассматривается скорее как «идеологически обоснованная». Сам же Трамп не поддерживает идеи глобализма. «Стратегические цели Трампа — добиться возвращения вынесенных за пределы США промышленных производств и переформатировать мировые торгово-экономические маршруты в интересах Америки. Главным противником США в этой внешнеполитической парадигме является Китай, а Россия видится скорее потенциальным партнером (которого нужно мотивировать к ослаблению связей с Пекином). Геополитические проекты, связанные с “экспортом демократии” и “ценностями свободного мира”, Трампу не интересны.