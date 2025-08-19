План Путина по Украине сработал

Позиции Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине все больше сближаются.
Президент России Владимир Путин склоняет своего американского коллегу на сторону РФ в украинском конфликте. 18 августа в Вашингтоне Дональд Трамп около получаса пообщался с Владимиром Зеленским, а после — с европейскими лидерами. Впрочем, разговор с последними президент США прервал ради звонка Путину, который длился 40 минут. Как объяснил URA.RU декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев, Трамп был и остается прагматичным лидером.
«По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Президент Путин тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи в верхах на Аляске и за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса», — сообщил журналистам Кремлевского пула помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Владимир Зеленский уехал из Белого дома ни с чемФото: Alex Brandon/AP/TASS.
По словам Ушакова, Трамп проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. "Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.
Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон — тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", — сказал Ушаков.
Он также отметил, что Путин и Трамп «условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня». «Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине. Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер», — отметил Юрий Ушаков, добавив, что беседа Путина и Трампа продолжалась около 40 минут.
По мнению политолога Павла Селезнева, позиция Трампа «предельно прагматична и основывается на оценке двух факторов — национальных интересов вовлеченных игроков и их реальной способности эти интересы защищать». "Трамп прекрасно понимает всю значимость украинского направления для национальной безопасности России и осознает готовность Москвы бороться за обеспечение своих жизненных интересов.
В глазах Трампа Владимир Путин действует именно так, как полагается главе государства, столкнувшегося с формированием источника экзистенциальной угрозы вблизи собственных границ", — убежден эксперт.
При этом, считает Селезнев, политика Евросоюза в отношении Украины и советского пространства в целом Трампом рассматривается скорее как «идеологически обоснованная». Сам же Трамп не поддерживает идеи глобализма. «Стратегические цели Трампа — добиться возвращения вынесенных за пределы США промышленных производств и переформатировать мировые торгово-экономические маршруты в интересах Америки. Главным противником США в этой внешнеполитической парадигме является Китай, а Россия видится скорее потенциальным партнером (которого нужно мотивировать к ослаблению связей с Пекином). Геополитические проекты, связанные с “экспортом демократии” и “ценностями свободного мира”, Трампу не интересны.
И потому позиция Владимира Путина, конечно же, куда ближе американскому президенту", — считает Павел Селезнев.
По мнению эксперта, то, что Трамп, даже не закончив разговор с европейцами, пошел звонить Путину, укладывается в логику российско-американского саммита, состоявшегося на Аляске 15 августа. В эту логику вписывается и скорость принятия решений о встрече с европейскими лидерами, и подчеркнутая Трампом готовность связаться с Путиным сразу после завершения переговоров с европейцами.
«Трамп, возможно, рассчитывает на следующий вариант развития событий: украинская сторона при поддержке европейцев саботирует мирное урегулирование, ответом на это становится усиление военного давления России. Переговорные позиции Киева и Брюсселя ухудшаются, и они уже вынуждены просить Вашингтон о посредничестве на более выгодных для Америки условиях (это подразумевает возможность полного перехода Украины в негласную зону влияния США)», — заключил Селезнев.