Администрация Трампа начала координацию действий России и Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале координации между представителями его команды и руководством России и Украины. Как заявил Трамп, вице-президент Дж. Д. Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф уже взаимодействуют с Москвой и Киевом по вопросам предстоящих возможных встреч.